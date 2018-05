Millonario estrelló su Rolls Royce de 360.000 euros contra una tienda

Jody Sanders,millonario británico, de 30 años,modelo de Playboy perdió el control cuando conducía marcha atrás a gran velocidad, mientras lucía a dos mujeres vestidas de bikini, a bordo.

El video que circula muestra mujeres semidesnudas, con tanga mientras el supercoche se estrellaba contra el vidrio y luego se disparaba al destruir la parte delantera de la tienda, causando daños por valor de miles de libras.

Sanders y sus pasajeros escaparon de una lesión grave y se dice que desaparecieron a pie antes de que la policía llegara.

Your browser does not support the video element.

Su coche gravemente dañado fue dejado en la escena, cerca del puerto de lujo Puerto Portals, Mallorca.

José Martín, gerente del restaurante La Perla cerca de la escena del accidente, dijo: "Vimos el automóvil pasar unos minutos antes"

"El hombre conducía y la música sonaba a todo volumen, y dos mujeres sudamericanas muy guapas bailaban bikinis y se tomaban selfies".

La página de Facebook del empresario Sanders lo muestra viviendo la vida con mujeres hermosas, autos deportivos, yates y gritando champán en puntos de acceso exóticos.