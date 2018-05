De Mendiguren: “Lo que traiga el FMI no será nada nuevo”

José Ignacio De Mendiguren, diputado nacional por el Frente Renovar, analizó la crisis económica que vive nuestro país en diálogo exclusivo con Federico Bisutti en Mañanas Informadas.

“Lo que traiga el FMI no será nada nuevo. Ya negociamos y no nos dieron nada”, analizó el legislador sobre el acuerdo anunciado por el presidente Macri este martes.

“Tienen el criterio de inversión fiscal. Dejamos el déficit fiscal porque apostamos que el mercado lo devuelva. En cuanto a la gente es lo mismo. Pero ahí aplican el criterio de austeridad fiscal. Es distinto según el beneficiario. Si le dieron plata a los jubilados, los usaría para consumir, no para comprar bonos de bancos estadounidenses”, comentó el abogado.

En relación a la suba de tarifas, De Mendiguren analizó: “No se le puede decir a un usuario que pague un servicio que puede ser bueno pero de acá a cuatro años. No hubo tampoco una supervisión sobre las inversiones de las distribuidoras. Además, cuando el Gobierno habló de los aumentos de tarifas, se hablaba de una tasa de interés del 20%, una inflación más baja, un dólar a 17 pesos...No vieron que todo se ha revisto, menos la suba de tarifas”.

Para finalizar el diputado nacional envió un mensaje a Cambiemos: “Llamo al Gobierno a una búsqueda de acuerdos. Ningún partido político, por más fuerte que sea, puede gobernar aislado”.