Video viral: acomodaba su corpiño y se llevó una enorme sorpresa

Una chica aprovechaba inocentemente el reflejo del vidrio de un auto para ajustar su corpiño y acomodar su camisa. Y más: se animó incluso a sacarse un vello de su nariz.

Pero lo que no sospechaba es que estaba pasando -sin saberlo- un momento verdaderamente incómodo.

La ventana del auto comenzó a bajar y la chica se dio cuenta que había sido observada todo el tiempo. Finalmente, y sin ocultar su sorpresa, se fue corriendo del lugar.

El hecho fue captado en video por el conductor y se hizo viral en las redes sociales.

El video, publicado por el canal de YouTube ViralHog, llegó a más de 250.000 reproducciones.