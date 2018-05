Tarifazo: almacén al borde del cierre, les vino factura de luz de $32 mil

El tarifazo sigue golpeando fuerte. Los usuarios de servicios públicos reciben facturas impagables y deben hacer lo imposible para vivir. Los desmedidos aumentos de tarifas alcanzan a todos por igual. Viviendas familiares o negocios.

Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Pamela, dueña de un almacén en la localidad bonaerense de Pilar, quien recibió una factura de Edenor de $32 mil en concepto de servicio de luz.

Your browser does not support the video element.

"En octubre me vino una factura de $12 mil y cuando fui a hacer el reclamo, supuestamente me estaban cobrando un medidor", dijo Pamela.

"No sólo que debí pagar, sino que luego me llegó otra con más aumento", continuó.

"No puedo pagar $32 de luz, como me llegó", asegura la mujer. Su caso es dramático. El almacén está al borde del cierre.

"Hay mucha gente que me ayuda, pero Edenor, nada", reclama Pamela.

Finalmente, Pamela dijo: "Es una locura sacar un préstamo para pagar la luz".