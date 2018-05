Fernando Espinoza: "Sabemos cuáles son las consecuencias de volver al FMI"

En medio del debate en el Congreso por el tarifazo del Gobierno de Mauricio Macri, Canal 26 habló en entrevista exclusiva con el diputado peronista Fernando Espinoza.

La preocupación del legislador por la actual situación económica quedó en evidencia cuando dijo: "Queremos votar esta ley para frenar los tarifazos". La gente no puede esperar más.

En el mismo sentido, Espinoza dejó muy en claro que "no podemos retroceder, como en una película, 30 años atrás" y agregó: "Los argentinos nos habíamos olvidado del FMI".

Los incontenibles aumentos de tarifas llevaron la coyuntura límites insospechados.

Al respecto, el diputado opinó que lo que actualmente vive el país “es una gravísima situación económica”.

Finalmente, ante las cámaras de Canal 26, Fernando Espinoza aseguró: "Sabemos cuáles son las consecuencias de volver al FMI".