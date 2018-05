El Barcelona de Messi mató de "5 disparos" al Villarreal por la Liga española

El Barcelona está cada vez más cerca de lograr finalizar la Liga sin conocer a derrota tras ganar 5-1 este miércoles al Villarreal, con doblete de Ousmane Dembélé, en el encuentro aplazado de la 34ª jornada de Liga.

Philippe Coutinho abrió el marcador (11), Paulinho puso el 2-0 a pase de Lucas Digne (15) y Leo Messi hizo el tercero picando el balón (44), antes de que el italiano Nicola Sansone recortara distancias (54) y que Ousmane Dembélé rubricara el 5-1 definitivo (86, 90+3).

(Foto: Reuters)

Tras esta victoria, al Barça ya solo le quedan dos partidos más para acabar campeón liguero sin registrar ni una sola derrota, mientras el Villarreal perdió la ocasión de arrebatar el quinto puesto del campeonato al Betis.

(Foto: Reuters)

Mirá la goleada del Barcelona de Messi.