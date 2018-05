YouTube Viral: hallan un fantasma en "mansión embrujada"

En las últimas horas, un video se hizo viral en YouTube ya que muestra el instante preciso donde "cazafantasmas" logran captar en una grabación la imagen de un fantasma en una antigua mansión de Inglaterra.



El popular programa británico "Most Haunted" suele visitar lugares "embrujados" con el fin de captar este tipo de imágenes para mostrarlos en televisión.



Esta vez, Yvette Fielding, Karl Beattie y Stuart Torevell, protagonistas del programa, visitaron la mansión Wentworth Woodhouse, ubicada Yorkshire del Sur, en Inglaterra.



Dicha mansión, construida en 1630, es conocida por su supuesta actividad paranormal, la cual es más intensa en las noches. Por esa razón, los "cazafantasmas" decidieron visitar el lugar.

“¿Qué es eso?”, se escucha decir a uno de los protagonistas del programa, quien luego inicia una persecución para lograr captar el fenómeno.



“Es el vídeo más innovador que hemos grabado. En lugar de darnos las respuestas que estábamos buscando, simplemente nos dio más preguntas. ¿Fue la presencia del espíritu de un alma muerta, un doppelgänger, energía mental o alguna otra cosa que se supone que no entendemos?”, señaló Fielding.



Si bien algunos aseguran que las imágenes se tratan de un montaje, el video consiguió hacerse viral en poca horas.