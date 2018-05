Lilita Carrió, dura contra Durán Barba: "No hay que hacerle caso al teñido"

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, aseguró hoy que "Cambiemos está absolutamente cohesionado" y descartó cualquier posibilidad de ruptura, aunque cuestionó duramente al asesor del PRO, Jaime Durán Barba, y expresó "basta de ser buenos, basta con los globos". "No hay que hacerle caso al teñido. Hay que decirle las cosas a la gente, no como quiere Durán Barba, con el que no tengo nada que ver", agregó.

La diputada nacional rechazó las críticas del Frente para la Victoria y afirmó que la expresidenta Cristina Kirchner dejó "un país quebrado, un país saqueado".



En ese sentido, la ideóloga de Cambiemos cuestionó la decisión del PRO de no dar precisiones sobre la "herencia" que recibió el presidente Mauricio Macri.



"Ellos qué no iban a tener que ajustar, si no teníamos ni reservas. Nos entregaron un país quebrado, saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido. Pero ese es el problema de Durán Barba y yo con él no tengo nada que ver", señaló la chaqueña.



Y agregó: "Cambiemos tiene que salir a dar las razones y explicarle a la sociedad y no no hacerle caso al teñido, porque sino nuestra sociedad no entiende lo que pasa. El otro quiere que seamos todos buenitos y juguemos con los globos. Basta de ser buenitos, basta con los globos. Expliquemos a la sociedad".



Sin embargo, la referente oficialista ratificó su pertenencia al frente oficialista: "Estamos todos juntos. Acá hay una cohesión absoluta en el equipo de Cambiemos. De acá no nos movemos".



"Quieren que yo rompa, pero yo no voy a romper. Cambiemos está absolutamente cohesionado, así que hay tranquilidad. El problema es que hay un proceso de reunificación del PJ, que se va a romper dentro de poco", concluyó.

A continuación, las frases más destacadas de la líder de la Coalición Cívica:

- "Miren si gobernara Scioli y Aníbal Fernández. Nos entregaron un país quebrado, un país saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido, pero éste es el problema de Durán Barba. Yo con Durán Barba no tengo nada que ver.

- "Acá Cambiemos tiene que salir adar las razones y explicarle a la sociedad. Y no hacerle caso al teñido. Basta de ser buenitos. Basta con los globos".

- "Para mucha gente el FMI significa ajuste. En este caso es la única solución pragmática, más barata, preventiva e institucional que nos puede llevar a la continuidad de la República, a la prosperidad futura y a la disminución de impuestos. Yo la apoyo totalmente".

- “El presidente a veces se pone muy duro, por temor a la responsabilidad”

- "El ministro de Energía (Juan José Aranguren) me confirmó que no va a haber más aumentos en todo el año".

- “Tenemos que ser todos un poquito más escuchados. Me gustaría ser escuchada en el momento oportuno y no cuando es tarde, yo le avisé. Intuía lo que podía pasarle con el aumento de tarifas”.

- "Esta fluctuación del dólar no debería afectar los precios. El dólar estaba muy bajo".

- "Estoy absolutamente tranquila porque estoy acostumbrada a la adversidad. Al Presidente lo vi muy bien".

- "Yo sé quiénes están atrás. Estoy haciendo inteligencia financiera sólo para saber quiénes son. Esto sale de Rosario, al menos la anterior".

- "(Ignacio) De Mendiguren le decía a (Fernando) De la Rúa: o devaluás o te volteamos. Yo lo escuché. Lo mismo con (Eduardo) Duhalde, con la devaluación asimétrica, significó la ida de Remes (Lenicov), una quita del poder adquisitivo. Hay grupos que operan, sobre todo en mercado a futuro, para liquidar ahora, por ejemplo, soja o exportar acero".

- "Esto es preventivo, en diciembre intentaron inventar un mini 2001 sin contexto y lo paramos. Esta acción preventiva por el 4 por ciento me parece maravillosa. Afuera hablan del gran temor de que vuelva el kirchnerismo, que seamos Venezuela".

- "Marcos Peña es el único que le habla al presidente y le dice cosas. La otra soy yo. El resto es más silencioso".

- "Los que queremos la República, ahora tenemos que estar alineados. Esto se lo digo a la sociedad. Estamos todos juntos, salvo alguno que otro. Hay una cohesión absoluta en el grupo de Cambiemos. Yo no voy a romper".

- "Hoy hay que defender al Presidente, me guste o no me guste algún accionar. Estamos defendiendo la República".