Línea de trenes Urquiza, de paro por protesta de maquinistas

El servicio de la línea Urquiza de ferrocarril se encontraba interrumpido debido a una "retención de tareas" que realiza el sindicato de maquinistas de trenes de La Fraternidad en el marco de un reclamo por incumplimiento de los acuerdos paritarios.

La medida se aplica desde la 0:00 hora de hoy en el ramal U- 22 de la línea Urquiza, que se extiende desde Federico Lacroze (Ciudad de Buenos Aires) hasta General Lemos (San Miguel), y se extenderá por 24 horas.

"Tuvimos paciencia, apostamos al diálogo pero la intransigencia que demuestra la empresa al no cumplir el acuerdo paritario que plantea un retroactivo a diciembre nos lleva a tomar esta medida", sostuvo el gremio ferroviario en un comunicado.

El sindicato que lidera Omar Maturano aclaró que no se trata de un paro o medida de fuerza sino del "legítimo ejercicio del personal de presentarse a tomar servicio y no realizar las tareas, al no cumplirse el pago adeudado desde diciembre".

La Fraternidad advirtió que la responsabilidad es de la empresa por asumir esta postura de "no pago de salarios debidamente acordado", y que "cualquier problema en el servicio es responsabilidad de Metrovías".

Por su parte Metrovías ante la medida de fuerza señaló que con fecha 6 de marzo de este año, se firmó ante las autoridades laborales un acuerdo para dar cierre a las paritarias del año 2017, mediante el pago de un incremento adicional.

"En dicho acto se dejó constancia de que la efectivización del pago se realizaría a partir de la disponibilidad de los recursos correspondientes. La empresa realizó y continúa en la actualidad con las gestiones necesarias para dar cumplimiento efectivo al acuerdo", señala el comunicado de la empresa.

"Al tomar conocimiento del reclamo gremial y la consecuente amenaza de medidas de fuerza, dimos curso a las autoridades laborales para su inmediata intervención. No obstante ello, confiamos en la continuidad del diálogo que venimos sosteniendo para destrabar la situación y poder retomar el servicio con total normalidad", agregó.

La cantidad de personas que viajaron en la línea de trenes Urquiza, que une la ciudad de Buenos Aires con el noroeste del conurbano, se incrementó en un diez por ciento en todo 2017 con respecto al año anterior.

De acuerdo con un balance difundido en enero por la empresa Metrovías, concesionaria del servicio, más de 22,4 millones de pasajeros utilizaron durante el pasado año el servicio, a un promedio de 80 mil por día hábil.