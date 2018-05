Detuvieron en La Boca a peluquero acusado de asesinar al novio de cliente

Un peluquero fue detenido en el barrio porteño de La Boca acusado de asesinar al novio de una clienta, presuntamente tras una discusión.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en las últimas horas cuando personal de la Comisaría 24 de la Policía de la Ciudad arribó a la avenida Almirante Brown al 300 por un llamado al 911.

En la denuncia se informaba sobre una violenta pelea entre el dueño de una peluquería y su novia contra una clienta y su pareja.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un joven tirado en el piso de la peluquería con una profunda herida de arma blanca en el tórax y abundante pérdida de sangre, y a su lado se encontraba su novia.

Según contaron algunos testigos del hecho, los cuatro involucrados iniciaron una feroz discusión por una deuda de dinero, tras ello el peluquero, de nacionalidad colombiana, tomó una tijera y apuñaló al joven de 23 años en el tórax.

Minutos después, arribó una ambulancia del SAME que trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Argerich donde ingresó en estado crítico y falleció horas después.

Los efectivos policiales trasladaron al estilista y su mujer a la Comisaría 24, donde quedaron alojados y fueron puestos a disposición de la justicia.