Fuerte pelea entre la Bomba Tucumana y su hijo

Los músicos, madre e hijo ,se cruzaron fuertemente en la pantalla.

Tyago Griffo estalló este miércoles después de que su madre, Gladys La Bomba Tucumana, hablara en televisión de su relación con Rocío Robles.

"No le gusta, pero las madres somos así, hijo. ¿Qué querés que haga?", cuestionó La Bomba después de que su hijo se quejara en vivo.



Tyago: "No hay nada que me guste menos que opinen. No me meto en la vida de nadie. No me gusta que nadie opine".



Gladys: "Decile eso a la chica que te está acosando diciendo que la acosaste. No a mí, que soy tu madre, que te llevé en mi panza nueve meses de mi vida. A mí no me digas porque yo no soy una cualquiera en tu vida. Soy tu madre. La que te dio la vida, la que te ama, la que va a estar con vos y te va a amar en este mundo".



Tyago: "Bueno, pero lo que quieras hablar conmigo y todo eso que me estás diciendo, lo hablamos por teléfono o cuando nos veamos. No en la tele. No me interesa que vos, ni mi madre, ni nadie diga nada de mis intimidades en la televisión. No tengo ganas".



Gladys: "Está bien".



Tyago: "Ni mi madre, ni mi padre, ni Dios, ni nadie".



Rodrigo Lussich: "¿Por qué estás tan rebelde?".



Gladys: "Tan raro… yo así no lo crié. Me gusta que seas más suave. Que seas visceral como yo".



Tyago: "Mami, pero a vos te puede gustar lo que sea y yo soy como soy".



Gladys: "Toda la gente cree que soy una loca, cosa que no me importa. Soy una mujer real, que no me importa que estén las cámaras y te digo la verdad, lo que yo siento".



Tyago: "A vos, no. A Gladys no le importa y a Santiago sí y es así. Somos dos personas diferentes".



Gladys: "Sí, mi amor. Yo entiendo que somos dos personas distintas y eso está perfecto, pero si vos fuiste criado de un ser humano que es de una manera, algo de ese ser humano tenés que copiar".



Tyago: "Todos los valores. ¿Qué tienen que ver mis valores a que quiera, o no, contar mis intimidades en una cámara".



Gladys: "Tenés razón".

A pesar de la discusión, La bomba Tucumana siguió criticando a Rocío Robles.

“Todo lo que hable mi madre son palabras de ella. Lo que me quieran preguntar y saber de mi vida me lo preguntan a mí”, concluyó Tyago.