Protesta frente al Congreso Nacional contra el ajuste

Trabajadores nucleados en ATE marchan al Congreso Nacional contra el ajuste que se vive en nuestro país.

La medida de fuerza demanda, también, la reapertura de las paritarias y la reincorporación de al menos 5 mil trabajadores despedidos durante los últimos meses, en distintos organismos del Estado por disposición del Ministerio de Modernización.

Your browser does not support the video element.

La protesta suma gran cantidad de manifestantes y complica el tránsito en el centro porteño, ya que varias líneas de colectivos deben cambiar su recorrido por el corte.

El secretario general de ATE Nacional, Hugo Godoy, afirmó: “Enfrentamos esta situación con la extorsión del gobierno y los sindicalismos amigos que aprobaron aumentos del 12 por ciento con una inflación del 24, por eso exigimos que se reabran las paritarias y que se incluya también la reincorporación y terminar con la flexibilización laboral”.