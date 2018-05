"Arturito" de La Casa de Papel a la Casa Rosada, en medio de una polémica con Francese

Enrique Arce, que encarna el personaje de "Arturito" en la serie "La Casa de Papel", visitó hoy la Casa Rosada y, tras minimizar polémica con la modelo Belén Francese, dijo que su "corazón está bien".





"Una de las actividades que siempre quise hacer al venir aquí a Buenos Aires fue conocer la Casa Rosada, el palacio gubernamental. Quería conocerlo en primera persona", sostuvo el artista europeo.



"Exceptuando la lluvia, que no me ha dejado en los últimos cuatro días, estoy con mucho ajetreo, muchas notas, pero de a poco me voy haciendo de la ciudad", señaló Arce.



Consultado sobre la vinculación con Belén Francese, "Arturito" aseguró que su "corazón está bien, latiendo a 47 pulsaciones por minuto". "Es una tía muy maja, ha habido un malentendido y se ha aclarado todo", minimizó el actor español, en alusión a los audios de WhatsApp que se filtraron y en el que invitaba a la blonda argentina a su habitación.



Arce es el segundo integrante del elenco de "La Casa de Papel" en visitar la Casa Rosada tras el éxito de la serie en diversos países de habla hispana, entre ellos la Argentina: a fines de abril su par Pedro Alonso, que encarna el rol de "Berlín", también había recorrido el histórico edificio.