Temporal en Entre Ríos: un hombre de 50 años murió arrastrado por la corriente

Durante las primeras horas de este jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de Daniel Monte, de 50 años de edad, quien en el día de ayer iba junto a su pequeño hijo de 8 años de edad y al intentar superar el Arroyo del Medio, en la provincia de Entre Ríos, que por las abundante precipitaciones pasaba sobre la calle, fue arrastrado por las aguas.

El niño pudo nadar y salir a la orilla sin mayores inconvenientes, pero advirtió que su padre, aunque trató, no pudo y se perdió de la vista del chico.

Funcionarios de la Comisaría de Sauce de Luna, junto con personal de la Municipalidad de esa localidad del Departamento Federal, y vecinos que se sumaron a colaborar en la búsqueda y, lamentablemente, una vez que descendió algo el caudal hallaron el cadáver.