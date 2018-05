Luis Miguel, acusado por su tía de no hacer nada para buscar a su madre

Adua Basteri, la tía abuela de Luis Miguel, hizo una dura denuncia contra su sobrino Luis Miguel y lo acusó de no hacer nada para encontrar a Marcela Basteri, su madre, desaparecida desde 1986.

Luismi es un hombre del cual se sabe poco de su vida privada, una celebridad misteriosa y silenciosa. La historia dice que su madre, se cree que viajó a Pisa para ver a Luis Rey, el padre del cantante, y luego de eso, desapareció. Su tía abuela, dio una entrevista con la televisión mexicana y relató que buscó por cielo y tierra a su sobrina Marcela. La tía del cantante le dijo a su hermano: "Te doy un mes. Si en un mes no se donde se metió tu mamá, voy a la televisión. Y no voy por estar en contra de tu hermano, porque yo a tu hermano no lo molesto, más bien le hago publicidad, no lo arruino. Yo hago esto por mí'". Luego criticó a sus sobrinos: "Estoy segura que se molestaron porque yo hice esta búsqueda. Si fueran otras personas, personas con un poco de cerebro y un poco de corazón, me hubieran llamado y dicho que estaban de acuerdo conmigo".

"Cuando lo conocí a Luis Miguel era un buen chico, tenía un cerebro y un corazón, era sensible, y ahora no lo es. Para mí, me ha perdido, porque no estuvo de acuerdo en buscar a su madre conmigo. No hizo nada para buscar a su madre", dijo su Adua. Aldua duda que Marcela esté muerta, a pesar del tiempo que lleva sin aparecer. Relató que una periodista argentina en una oportunidad le recomendó que se cuide las espaldas porque el tema podría tener relación con la mafia.