El humor de Macri a un chico de River: "Te fuiste a la B"

El Presidente Mauricio Macri subió a sus historias de Instagram un video donde carga a un nene de hincha de River por el descenso del club en 2011 a la primera B Nacional.



El hecho ocurrió en el marco de un acto del primer mandatario en Mendoza este miércoles justo antes de que boca se consagrara campeón de la Superliga frente a Gimnasia de la Plata.



Mientras el mandatario recorría las instalaciones del polo TIC de la provincia de Mendoza, acudió a la sede local de Infinito por Descubrir (IxD), el proyecto federal de innovación que busca estimular el manejo de nuevas tecnologías en niños y adolescentes.



En ese marco, grabó videos que publicó en su cuenta de la red social: "Estuvimos en Godoy Cruz, en el nuevo centro de innovación Infinito por Descubrir, donde los chicos pueden realizar proyectos basados en la robótica, la programación, los videojuegos, el arte, el diseño y la biotecnología", relató el presidente.



En un momento, un grupo de chicos se acercó para conocerlo y fue allí cuando Macri advirtió a uno en especial que llevaba ropa del equipo Millonario: "Venías bien hasta que te pusiste ese buzo, acordate que te fuiste para la B", lanzó al menor.