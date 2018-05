Los Sauces: Casación confirmó los procesamientos de Báez, López y Manzanares

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves los procesamientos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, y del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, en el marco de la causa Los Sauces por lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras.



La Sala I de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi, resolvió confirmar los procesamientos de Báez y Manzanares, a quien también se le ratificó la prisión preventiva, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita en la misma causa.



También, por mayoría, confirmó la ampliación del procesamiento de los empresarios López y su socio, Fabián de Sousa, por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y ofrecimiento de dádiva.



Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), Casación ratificó a la vez la intervención judicial de la empresa Los Sauces y de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner cuestionada por la defensa de Máximo y Florencia Kirchner y Romina Mercado, titulares de la compañía.



A fines de noviembre pasado, la Cámara Federal porteña había confirmado los procesamientos, incluido el de la ex presidenta Cristina Kirchner, al determinar que existió una maniobra de "supuestos alquileres de inmuebles" para dar "apariencia ´lícita´ a operaciones comerciales para que Báez pudiera ingresar al patrimonio de la familia Kirchner parte del dinero ilícitamente obtenido" a través de la defraudación en la obra pública. Sin embargo, la ex presidenta no recurrió a Casación como sí lo hicieron otros de los imputados.



Casación también resolvió sobre la causa Hotesur, que investiga maniobras de dinámica similar, y por mayoría declaró inadmisible un recurso de la defensa de Báez contra la designación de veedores informantes en esa firma y en Valle Mitre.



Además, rechazaron un pedido del empresario contra la inhibición general de bienes de Valle Mitre, y confirmaron la prohibición de innovar la composición accionaria y de distribuir dividendos de Hotesur.