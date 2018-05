Polémica por tarifas: ausencia de Carrió en el debate y desacuerdo con el Macrismo

Si bien es cierto que la presencia en el recinto de los diputados de la Coalición Cívica no iba a variar el resultado adverso de la votación para Cambiemos, lo cierto es que el faltazo masivo generó sorpresa y malestar en la cúpula del interbloque de Cambiemos.

Carrió estuvo en la sesión hasta pasado el mediodía, una vez que se aprobaron las leyes de Defensa de la Competencia y de Financiamiento Productivo, dos normas que reclamaba el Poder Ejecutivo. Sin embargo, después se levantó y se fue.

"Ella no estaba de acuerdo con la estrategia que trazó la jefatura del interbloque de Cambiemos de darle quórum a la oposición por el tema de tarifas. Consideraba que lo mejor era dejar sola a la oposición en el recinto para que aprueben ellos solos su proyecto, que para ella es un mamarracho. No quería prestarse a un show, por eso tampoco quiso pedir la palabra. Y si no avisó a nadie en Cambiemos de que ella no iba a estar presente en la votación es para no generar preocupación ni provocar más ausencias en el recinto", explicaron en el entorno más cercano de la diputada.

Lo cierto es que la oposición aprovechó el faltazo de Carrió durante el debate sobre tarifas. Al caer la noche, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) colocó una gigantografía con su rostro en una de las bancas para demostrar su ausencia.