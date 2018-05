Larissa Riquelme sobre acusaciones a Jonathan Fabbro: "No hubo un acto consumado"

La modelo Larissa Riquelme, pareja de Jonathan Fabbro quien está acusado de abusar sexualmente a su ahijada. Habló en exclusiva con Federico Bisutti en "Mañanas Informadas" por Canal 26 y defendió al futbolista de las acusaciones: ""Hay que leer el expediente, hay varias cosas que lo favorecen".



"Esas pantallas no existen, no están dentro del teléfono. La gente de ciber crimen dicen que hay un programa que sirve para manipular las capturas porque lo que hablaron no es del tenor que se ha hecho circular".

"La parte legal no puedo hablar, pero dentro del expediente hay un llamado del juez para que se presente a declarar. La prensa está exponiendo demasiado."

Sobre otra denuncia en Paraguay dijo: "Lo de Paraguay, es que hay una comunicación entre ambas denunciantes. Yo hablé con mi sobrina y eso me bastó. Han hablado entre ellas sobre como deben manejarse".

"Uno de los periodistas me empujó al afirmar una situación sobre mi novio. Ahora quieren cambiar muchas cosas, pero estoy tranquila. No he perdido gente desde que pasó esto, al contrario. Hay amigos que se acercaron y están al pendiente de la situación".

"Hay que leer el expediente, hay varias cosas que lo favorecen como la pericia médica que para nosotros es muy importante. Acá hay muchas cosas que ya irán sabiendo, él estaba muy bien económicamente y queremos saber cuál es el motivo de esto y porque".

"Quiero saber porque lo hacen, no por mí sino por Johny. En mi vida me hubiese imaginada que existieran personas tan malas, en el expiediente hay muchas cosas que no concuerdan".

"Él es una persona maravillosa que ayudó a mucha gente y dio mucho por todos".