Abogado de Jonathan Fabbro: "Que algo sea verosímil no quiere decir que sea cierto"

El abogado del futbolista Jonathan Fabbro, quien declarará este viernes en la causa que lo investiga por el supuesto abuso sexual de su sobrina de 11 años, le restó importancia a los chats que fueron aportados como prueba y aseguró que esos intercambios "son los que tiene cualquier sobrina con cualquier tío".

"Que algo sea verosímil no quiere decir que sea cierto", sostuvo el letrado Francisco Oneto en la puerta de los tribunales. En ese sentido, remarcó que hubo contradicciones en la cámara gesell de la supuesta víctima y que el informe del cuerpo forense demostró que "la denuncia es una mentira".

Your browser does not support the video element.

Sobre los chats, dijo que "son los que tiene cualquier sobrina con cualquier tío".

"No hay chats, hay capturas de pantalla; no está el chat completo, y los que hay son los que tiene cualquier sobrina con cualquier tío. Yo tranquilamente puedo mañana agendar un teléfono, pongo una foto de perfil y me auto amenazo".

Your browser does not support the video element.

Al respecto de la otra denuncia efectuada contra el jugador en Paraguay por una menor que es familiar de su pareja, la mediática Larissa Riquelme, Oneto respondió a los periodistas de modo sugestivo que "averiguen si no hay coordinación entre los denunciantes".