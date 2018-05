Inundaciones en La Plata tras temporal: calles anegadas y casas con agua

Canal 26 estuvo en Villa Elvira, uno de los lugares más afectados tras el temporal que azotó La Plata. Vecinos mostraron los daños causados y la preocupación por la continuidad del mal clima.

El arroyo Maldonado desbordó y Villa Elvira, en La Plata, vivió una nueva pesadilla con el agua.

Your browser does not support the video element.

A causa de las intensas lluvias que se registraron durante la madrugada, varios barrios de La Plata sufrieron inundaciones y anegamientos. Entre los sectores con más afectados se encuentran Villa Elvira, Ringuelet, Los Hornos, Barrio Aeropuerto y Villa Elisa. Los vecinos compartieron imágenes en las redes sociales.

Your browser does not support the video element.

Según la medición que hacen en la Municipalidad de La Plata en la zona de Villa Elvira, anoche cayeron 230 mm de agua. Eso representa el doble de lo que cayó en el casco urbano de La Plata, aproximadamente 112 mm, y tres veces más del valor histórico de mayo de la localidad. Hay casi cien evacuados.

Your browser does not support the video element.

"En total en nuestra estación meteorológica de Villa Elvira se acumularon 203 mm de precipitación en dos días, el equivalente a casi tres meses de lluvia en doce horas”, indicó a Télam Mauricio Saldivar.