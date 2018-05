Mirtha Legrand Vs. Luis Ventura: "Me está haciendo daño"

Mirtha Legrand no entró dentro de la terna "Mejor conducción Femenina" por decisión de APTRA en los Martín Fierro 2018. Tras conocerse el enojo de "La Chiqui", la conductora salió a dar su punto de vista sobre lo ocurrido pero ahora se conoció el audio de su charla con el presidente de APTRA Luis Ventura.

La diva no pudo digerir que haya quedado como una jubilada de los premios y en el audio reveló: "Estoy muy dolida por todo lo que se está comentando. Sería bueno que lo aclarara Luis. Es desagradable, muy feo lo que están diciendo. Me dicen que me jubilaron de los Martín Fierro, ¿qué es eso? Muy feo. Aclarelo Luis porque me está haciendo mucho daño, a mí, a mi carrera, a mi trayectoria. Es como una campaña que se ha desatado“.

Por su parte, Ventura dijo: “El año pasado Mirtha recibió el Martín Fierro de Brillantes, por eso ya quedó fuera de competencia“.