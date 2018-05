El enojo: mensaje de la Subcomisión del Hincha de River a Macri

Tras "el bullying presidencial" a un chico hincha de River, siguió la polémica. El presidente de la Nación, ex presidente de Boca Juniors, se burló de un nene que fue a saludarlo en Mendoza. "Te fuiste para la B", le dijo. Su acción, enojó a más de uno. Por estas horas, la Subcomisión del hincha de River salió a responder.

En su visita a las instalaciones del polo TIC, y luego de anunciar el acuerdo que se realizará con el FMI, Macri se encontró con este joven riverplatense al que le dijo, recordándole el momento más triste de la historia del Millonario: "Venías bien hasta que te pusiste ese buzo. Te fuiste para la B".

Your browser does not support the video element.

Pero su broma, lejos de agradarle a alguien, causó descontento en la sociedad y la Subcomisión del Hincha de River le envió un mensaje contundente a través de las redes sociales.