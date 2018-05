Detuvieron a una pareja que intentó secuestrar a niña en el subte H

Una pareja fue detenida luego de intentar llevarse por la fuerza a una nena de 11 años que se trasladaba en un vagón del subte de la línea H con su mamá.

El hecho ocurrió en la estación Corrientes, donde Personal de la División Investigación Subtes de la Policía de la Ciudad recibió una denuncia sobre un intento de secuestro de una niña.

Ante los agentes, la madre de la menor explicó que unos hombres desconocidos quisieron sacar a su hija a la fuerza del vagón y que ella, sujetándola bien fuerte, logró impedirlo.

Con las descripciones aportadas por la denunciante, los investigadores iniciaron la búsqueda de los sospechosos y desplegaron un operativo en la traza completa de la línea H y sus combinaciones Así, personal de brigada logró dar con una pareja sospechosa y detenerla.

Por orden del juez Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, Juan Manuel Gorostiaga, se allanó el hotel en que estaban alojados los acusados, en la avenida Juan de Garay al 1200, del barrio porteño de Constitución, donde se halló documentación de interés para la causa.