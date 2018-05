VIDEO VIRAL: mujer quiso sacarse una selfie pero una ola gigante arruinó todo

Una mujer casi muere al intentar tomarse una fotografía playera que causó furor entre sus seguidores de las redes sociales.

La joven vacacionaba en Roatán, una de las paradisiacas Islas de la Bahía, en Honduras. Caminando por la orilla de la playa, la turista decidió tomarse una increíble selfie, pidiéndole a su acompañante que capturara su figura en bikini frente al mar.

Your browser does not support the video element.

De repente, una ola se acercó y rompió en las rocas arrastrándola hacia dentro. Algunos testigos, entre ellos el que grabó los hechos, aseguran que la joven se encuentra bien y que pudo salir del mar, aunque sufrió moratones.