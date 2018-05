Video: sus padres intentaban sacarse una selfie, el bebé cayó por las escaleras y murió

Una tragedia ocurrió en la India luego que una niña falleciera tras caer de un tercer piso. IMÁGENES SENSIBLES.

El hecho ocurrió cuando se resbaló de los brazos de su madre luego que ella intentara sacarse una selfie con su esposo, según informó el Dailymail.

En el video se puede ver a la familia abordo de la escalera, al parecer la mujer recarga el brazo con el que carga a la bebé en la barra de la escalera, en ese momento la menor se va de espaldas y cae.

La menor fue llevada de urgencia al hospital, muriendo debido a las fuertes heridas que sufrió.