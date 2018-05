Mensaje a Boca: "Son horribles, el miércoles quedan afuera de la Copa"

Fernando Gago acusó al árbitro Fernando Rapallini de haberle dicho que "son horribles, el miércoles quedan afuera de la Copa", además de agredirlo verbalmente en el medio del partido contra Huracán. El partido en Parque de los Patricios terminó en escándalo.

En medio del partido Gago le hizo mención al entrenador que el árbitro Rapallini "nos está boludeando" y se mofaba de la posibilidad de que Boca se quede fuera de la Copa Libertadores, el próximo miércoles ante Alianza Lima.



Incluso durante el partido Gustavo Barros Schelotto, asistente de su hermano, fue expulsado y además Gago le señaló a sus colegas de Huracán lo que Rapallini les estaba haciendo.



En determinado momento Gago le advirtió a los jugadores de Huracán que si Rapallini les volvía a faltar el respecto, según lo que él consideraba, abandonarían el campo de juego.



Al concluir el partido fue Guillermo Barros Schelotto el que increpó al árbitro en el centro de la cancha y le discutió los últimos dos goles de Huracán.



"Echame si querés", le dijo el "mellizo", mientras incluso le agregó a Rapallini que la terna arbitral había jugado "para River", a lo que el juez principal le agregó: "ustedes también".

Your browser does not support the video element.

Luego de la polémica, Rapallini aclaró que él nunca le faltó el respeto a nadie, más allá de las críticas que tuvo su actuación por parte de los jugadores del equipo campeón de la Superliga.



"No le falté el respeto a nadie", señaló Rapallini en declaraciones a Radio Mitre, mientras que el Director Nacional de Arbitraje, Horacio Elizondo, respaldó los dichos del juez principal del partido que se disputó en el estadio "Tomás A.

Ducó".



Elizondo indicó que estaba "sorprendido por lo que se dijo", y sostuvo que habló con Rapallini "para que él supiera sobre las declaraciones después del partido".



"Me dijo que no le faltó el respeto a nadie, pero evidentemente algo pasó. Me llama la atención la reacción de Gago, algo le molestó. Lo voy a llamar para saber por qué se sintió mal", contó en diálogo con Radio Mitre.