Roberto Piazza polémico: "Le juré la bandera a Massera"  

Canal 26 Presenta es un programa destinado a conocer que hay detrás del famoso. Conocer sus hábitos, qué piensan, saber sus secretos e ingresar a su intimidad. En esta oportunidad Mauro Calvagna entrevista a Roberto Piazza quien se confiesa en los sitios que han marcado su vida y en donde transcurre su día a día. Así demuestra una vez más que los famosos no son tan distintos a nosotros.

Sobre sus comienzos: "Empecé a trabajar a los 15 y mi primer diseño fue espantoso, soy un tipo que resiste archivo. Me escapé del infierno que era mi casa, mi papá me echó por ser gay".

"Ahora soy más creativo que antes" y revela que "en la época del proceso yo era militar, me fui a la colimba pero seguí con la moda". Sobre el tema reveló una

impactante anécdota: "Astiz estaba al lado mío cuando le juré la bandera a Massera".



Sobre su llegada a Buenos Aires: "Vine con un camionero y sólo tenía una sola camisa, Buenos Aires fue mi lugar en el mundo. A los dos meses que llegué estaba vistiendo a Mirtha Legrand, le encantaba mi ropa" y agrega sobre su vínculo con Mirtha: "Dormía en el piso cuando me vino a visitar a mi casa, es mi madriga más allá de lo que haya pasado".

Entrando en la polémica dijo: "Si tuviese una hija no la dejaría salir a la calle" y que no está "orgulloso de ser gay".



Al respecto de su madre: "La disfruté muy poco tiempo, el espíritu de mi madre está en mi casa. Entró en una etapa de alcoholismo que odié".

El diseñador hizo mención a la actualidad del país y la moda: "Nos están estafando con los precios de la moda, inventé la primera escuela de alta costura en el país" y dice que "disfruta mucho vistiendo quinceañieras, los tres vestidos más importantes son los 15, casamiento y mortaja".

Al finalizar afirma que "deberían hacer una película de mi vida" y que quiere que "Argentina permita seguir haciendo mis colecciones acá".