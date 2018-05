Mujer policía mató a ladrón que quiso asaltar a mamás en puerta de una escuela

Se vivieron momentos de suma tensión. El hecho violento tuvo lugar frente a una escuela en la ciudad de Suzano, en San Pablo, Brasil.

Un grupo de mujeres estaba a punto de entrar para comenzar los festejos por el Día de la Madre cuando fueron sorprendidas por un delincuente armado en la vereda.

El delincuente amenazaba a las mujeres con un revólver calibre 38 pero fue sorprendido por el accionar de una mujer que es una agente del Cuarto Batallón de Acciones Especiales de la Policía, y que estaba de civil en el momento del hecho.

El delincuente fue derivado aún con vida a un hospital de la zona pero falleció al poco tiempo por la gravedad de las heridas recibidas.

Todo quedó registrado en video por una cámara de seguridad. Las imágenes pueden herir la susceptibilidad del lector.