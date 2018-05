Facundo Manes presentó "El cerebro del futuro" en el pueblo donde nació

El neurólogo y neurocientífico Facundo Manes presentó su nuevo libro, “El cerebro del Futuro” en el patio de la Escuela San Martín en Salto, provincia de Buenos Aires, donde realizó la primaria y la secundaria.

Aprovechando el lugar de la presentación, destacó el valor de la educación: “fue mi herramienta más importante”. Más de 1000 personas colmaron la capacidad del lugar para escucharlo disertar durante más de una hora sobre neurociencias, educación y sociedad.

En el libro se analizan los aspectos más relevantes que tendremos que afrontar de cara a un mañana que ya está entre nosotros, y aquellos a los que deberemos atender sin excepción para alcanzar una sociedad en la que el bienestar sea general.

Manes explicó porque decidió presentarlo en el patio de su colegio: "Significó un pequeño gesto para señalar la importancia de que todos juguemos el partido del futuro, que ya es hoy, sobre todo los más jóvenes de nuestro país. No podemos esperar ni un minuto más sin ir al encuentro de cada uno de ellos, y acompañarlos en el camino hacia sus propósitos como un compromiso colectivo. De eso, en verdad, se trata el futuro”.

“La memoria es como islas en un mar de olvido. La mayor parte se olvida y uno recuerda solo que lo emociona. Recién estaba tomando mate en lo de mi vieja, acá a una cuadra, y vino un amigo y me contaba anécdotas que no recordaba, pero me las decía, se me iluminaba la mente y volvían. Básicamente uno recuerda lo que lo emociona y acá estuve muy emocionado”, cuenta.

También remarcó Manes la necesidad de hacer un pacto similar al del 83, en el regreso a la democracia, para saltar las cuestiones partidarias y lograr políticas públicas respecto a la ciencia. “Si el conocimiento fuese un Mundial, hoy ni lo jugamos, no clasificamos”.

En 2014 como posible candidato a gobernador bonaerense por el radicalismo. Hasta el día de hoy, cada vez que le preguntan por la política prefiere correrse y decir que no importan los cargos, sino lo que se pueda hacer en concreto. Hoy es asesor de María Eugenia Vidal para su área de estudio.

Al finalizar la charla, el neurocientífico se acercó a firmar libros y tomarse fotos con las cientas de personas que permanecieron en el patio para saludarlo.