La tremenda patada que recibió Biglia y que puede dejarlo sin Mundial

El mediocampista del seleccionado argentino Lucas Biglia se retiró lesionado hoy por una infracción fuerte de su compatriota Alejandro "Papu" Gómez en el partido Atalanta-Milan por la 37ma. y penúltima fecha de la liga italiana. A causa de la lesión, se teme que Biglia quede afuera de la lista de convocados a la Selección argentina para el Mundial Rusia 2018.

Biglia, uno de los futbolistas apuntados entre los 23 futbolistas para el Mundial Rusia 2018, se recuperó en tiempo récord de la fractura lumbar de abril pasado. El miércoles 9 integró el banco de los suplentes en la final de la Copa de Italia ante Juventus y volvió a la titularidad hoy frente a Atalanta.



El cuerpo técnico y médico del seleccionado argentino de fútbol aguardará por el diagnóstico de Biglia para determinar los pasos a seguir.