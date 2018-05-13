Las principales 30 definiciones de Luis Pagani, presidente de Arcor, sobre la economía Argentina

Luis Pagani, presidente del grupo Arcor, apuntó al Ejecutivo Nacional por el aumento de precios y dijo que “no hay un plan”, que "hubo un diagnóstico equivocado desde el inicio de la gestión” y criticó el empresario en una entrevista.
A continuación, las frases más destacadas del empresario:
1) "EL GOBIERNO NO TIENE PLAN ECONÓMICO"
2) “SI HABLAMOS DEL EMPRESARIADO EN GENERAL, SOMOS PARTE DE ESTE FRACASO.”
3) “EN UN EMPRESARIO ARGENTINO NORMALMENTE PRIMA MÁS LA RENTA QUE EL RIESGO.”
4) “UN PAÍS TRASCIENDE A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN TRASPASAR SUS FRONTERAS.”
5) “SOY CRÍTICO DE LOS AÑOS 90, CUANDO MUCHOS COLEGAS PREFIRIERON HACER CAJA CON SUS EMPRESAS Y HOY, CUANDO UNO MIRA LA RAZA DE EMPRESARIOS ARGENTINOS, ES CHICA.”
6) “EL PAÍS PERMITIÓ QUE MUCHOS GRUPOS EMPRESARIOS SE CONSTITUYERAN TENIENDO AL ESTADO COMO CLIENTE O REGULADOR.”
7) “UNA DE LAS CAUSAS DE ESTAS IDAS Y VUELTAS QUE ARGENTINA HA TENIDO ES QUE ALGUNOS EMPRESARIOS MIRAN CADA CAMBIO COMO UNA OPORTUNIDAD.”
8) “TENGO ALGUNOS DISCURSOS DE MI PADRE, SIEMPRE CONTRA EL SECTOR FINANCIERO, POR CÓMO SE APROPIABA DE PARTE DE LA RIQUEZA DE ESTE PAÍS. CREO QUE, CON CAVALLO INCLUIDO, EL SECTOR FINANCIERO HASTA EL DÍA DE HOY SIGUE PREDOMINANDO EN ARGENTINA.”
9) “SI VENIMOS DE ESTAR 14 AÑOS FUERA DEL MUNDO, DEBERÍA HABER UN PLAN, UNA CHARLA DEL PRESIDENTE CON LAS PRINCIPALES TREINTA, CUARENTA EMPRESAS, PARA MARCAR BIEN EL HORIZONTE SOBRE QUÉ VAMOS A HACER LOS PRÓXIMOS TRES, CUATRO AÑOS PARA ESTAR DE NUEVO EN EL MUNDO.”
10) “EN LOS 90 TODOS PENSÁBAMOS QUE NOS FALTABAN DIEZ AÑOS PARA SER ESPAÑA. Y HOY, ESTAMOS VIENDO CUÁNDO PODEMOS SER CHILE.”
11) “SI ARGENTINA TIENE AFUERA DEL CIRCUITO 240 MIL MILLONES DE DÓLARES, ¿CÓMO LA MITAD DE ESO NO SE VUELVE A INVERTIR EN ARGENTINA? ARGENTINA TIENE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA ESO.”
12) “OTRO PROBLEMA QUE TENEMOS TAMBIÉN, EN ARGENTINA, ES QUE TODO MUERE EN BUENOS AIRES. NOSOTROS FIGURAMOS COMO PAÍS FEDERAL, PERO TENEMOS POCO DE FEDERAL. HACE FALTA RECONSTITUIR UNA GENERACIÓN DE EMPRESARIOS EN ARGENTINA.”
13) “AL GOBIERNO LE FALTA UN PLAN DE TRES, CUATRO AÑOS; QUE NOS JUNTEMOS LOS PRINCIPALES EMPRESARIOS Y LAS PYMES, Y DECIR: `PREPÁRENSE, PORQUE EN TRES AÑOS VAMOS A HACER ESTO Y ESTO´”
14) “EL PROBLEMA DE LA CAÍDA DE EXPORTACIONES, NO ESTÁ EN LA FÁBRICA, ESTÁ EN EL CAMINO HASTA EL PUERTO.”
15) “SI HABLO COMO INDUSTRIAL, FALTA UNA DIRECCIÓN, SABER QUÉ INDUSTRIA QUEREMOS, HACIA ADÓNDE QUEREMOS INTEGRARNOS.”
16) “YO NO CREO QUE ARGENTINA DEBA SER UN PAÍS CERRADO, PERO ANTES DE TENER UNA APERTURA ASÍ, INDISCRIMINADA, TENEMOS QUE VER CUÁLES SON LOS SECTORES MÁS SENSIBLES, VER SI HAY EFECTOS NO DESEADOS.”
17) “ESTAMOS YA EN CAMPAÑA POLÍTICA Y VEO MUY COMPLICADO IMPONER UN PLAN ANTIINFLACIONARIO COMO EL PLAN REAL, APLICADO EN BRASIL.”
18) “LA PREGUNTA ES: ¿POR QUÉ UNA DEVALUACIÓN SE TRASLADA TAN RÁPIDO A LOS PRECIOS? PORQUE HAY MUCHAS EMPRESAS QUE SON EXTRANJERAS.”
19) “HOY LA INFLACIÓN LA ESTÁ GENERANDO MÁS EL ESTADO QUE LOS PRIVADOS, AL TENER ESE DÉFICIT FISCAL. EL ANTERIOR GOBIERNO LO FINANCIÓ CON LA MAQUINITA; ESTE, CON ENDEUDAMIENTO.”
20) “EL ARGENTINO, PARA TRANSACCIONES IMPORTANTES, PIENSA Y CIERRA EN DÓLARES, PERO NUESTRO PESO ES UNA MONEDA TRANSACCIONAL, NO ES UNA MONEDA DE AHORRO.”
21) “HASTA HOY SEGUIMOS SUFRIENDO LAS DISTORSIONES QUE TIENE LA ECONOMÍA ARGENTINA EN TÉRMINOS DE PRECIOS. TAL VEZ TENIENDO UN PLAN HUBIERA SIDO OTRA COSA.”
22) “EL GOBIERNO, CREO, TUVO UN DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO DESDE EL INICIO DE SU GESTIÓN.”
23) “ES EVIDENTE QUE FALTA UN CONDUCTOR EN LA ECONOMÍA. ES DIFÍCIL MANEJARLA CON CINCO MINISTROS.”
24) “CREO QUE LA SOCIEDAD ARGENTINA SE ACOSTUMBRÓ A VIVIR CON UN 20% DE INFLACIÓN. CUALQUIER OTRA SOCIEDAD NO HUBIESE RESISTIDO.”
25) “YO PENSABA, Y LO DIJE, QUE MACRI EN EL 2019 IBA A LOGRAR EL DÍGITO. PERO RECIÉN PODRÍA LOGRARLO MÁS ALLÁ DE 2020, SI TIENE OTRO MANDATO. AHÍ ME EQUIVOQUÉ.” (INFLACIÓN)
26) “NO SÉ QUIÉN, PERO ALGUIEN, EQUIVOCADAMENTE, LE DIJO AL PRESIDENTE QUE IBA A HABER UNA LLUVIA DE DÓLARES. AHÍ HUBO OTRO DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO.”
27) “NO PODEMOS CONSTRUIR UN PAÍS MIRANDO LA ELECCIÓN CADA DOS AÑOS. NECESITAMOS UN PLAN PAÍS, POR LO MENOS A DIEZ AÑOS. ESO ES FUNDAMENTAL.”
28) “YO QUISIERA QUE, A ESTA ALTURA, LAS INVERSIONES YA ESTUVIERAN AQUÍ, QUE SEAN UNA REALIDAD, Y NO ESCUCHAR AL GOBIERNO HABLAR QUE LA OBRA PÚBLICA, QUE EL CAMPO...”
29) “NO VISLUMBRO, PARA LO QUE QUEDA DE ESTE AÑO O 2019, UNA RECUPERACIÓN RÁPIDA EN EL CONSUMO.”
30) “A NIVEL NACIONAL TODAVÍA NO SE VE UNA FIGURA CAPAZ DE COMPETIR CON EL GOBIERNO, PERO SÍ CREO QUE LAS GOBERNACIONES, EN SU MAYORÍA, VAN A TRATAR DE RETENER SU TERRITORIO. HAY PROVINCIAS MUY BIEN ADMINISTRADAS POR PERONISTAS.”