Mirtha Legrand dura con Marcos Peña: "Dice que está todo bien pero es mentira"

Mirtha Legrand criticó nuevamente al gobierno de Mauricio Macri. Volvió a decir "hizo mucho" por Cambiemos y esta vez apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Dije que estoy decepcionada, pero realmente me da tristeza, me da lástima. Es como que hubieran tirado todo a la borda, que no les importara. ¿Cómo no tiene solución esto? ¿Ellos no se dan cuenta de lo que la gente está viviendo, cómo le ha bajado el apoyo al Presidente? Tienen que tomar nota de todo, tienen que darse cuenta, no pueden ser insensibles. Algo tienen que hacer, ¿se pidió plata porque se fundía el país?", dijo.



Sobre la situación económica y el futuro acuerdo con el FMI, Mirtha afirmó: "Tienen que tomar nota de todo, no pueden ser insensibles, algo tienen que hacer, ¿pidieron plata por qué, se fundía el país? La corrida del dólar, todo esto que estamos viviendo". Y agregó: “La gente está mal, malísimamente, hagan algo”.

Legrand también criticó la comunicación del Gobierno y el jefe de Gabinete: "Habla Marcos Peña y dice que está todo bien. Mentira, no está todo bien, digan la verdad".



"Me da tanta pena, porque yo les tengo mucho afecto a los Macri, pero me da mucha pena, muchísima decir que estoy desilusionada, pero no puedo ocultarlo. No puedo", lamentó Mirtha.