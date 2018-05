Procesaron al intendente de Zárate por desvío millonario y obras nunca hechas

La Justicia Federal de Campana procesó al Intendente Julio Cáffaro y al actual Secretario de Gobierno, Pablo Giménez, por administración fraudulenta en el marco de una causa donde se investiga el destino de $10 millones adelantados por el gobierno nacional para la obra "Camino de Circunvalación Sur". Además, el Jefe Comunal fue embargado por cinco millones de pesos y ya apeló la medida.

"Si la Justicia tiene dudas está bien que investigue y nosotros hemos aportado y seguiremos aportando todos los elementos para que todo quede claro", comentó el Jefe Comunal en conferencia de prensa acompañado de Giménez y los abogados defensores de ambos.

Cáffaro sostuvo que "la duda que tiene el Juez es si nosotros este dinero lo íbamos a invertir en esta obra eléctrica. Y se invirtió en esa obra eléctrica y lo pusimos en un marco más grande como lo dije en la apertura de sesiones. Si hacíamos rápidamente la compra de los materiales de la obra eléctrica, iba a quedar un remanente de dinero como para hacer una avenida de circunvalación de la ciudad. El proyecto era poner dos calles al costado de las torres para que nunca más pueda vivir gente bajo las redes de alta tensión" como sucede en la actualidad.

"Tenemos la conciencia tranquila, dentro de las 470 obras que realizamos en estos diez años, esta ha sido la única que fue observada", remarcó Cáffaro.