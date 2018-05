Los personajes de La casa de papel se convierten en los Simpson

La serie animada más famosa de la televisión ha llevado a todo tipo de famosos y personajes ficticios a formar parte de los habitantes de Sprinfield.

Por ello, el diseñador belga ha decidido que los peronajes de la serie española que está dando la vuelta al mundo, también merece un hueco al lado de la familia amarilla.

Adrien Noterdaem ha publicado en Twitter su versión de la serie: ha convertido a los personajes de 'La Casa de Papel' en miembros de Los Simpson.

Tokyo and Rio / #CasaDePapel #Simpsonized (to be continued…) pic.twitter.com/tR2qPnZmvc

Just finished Casa De Papel, so I just started a new #Simpsonized series 🤓 (to be continued...) pic.twitter.com/Y0goNskUbR