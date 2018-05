Video:comerciante echó a ladrones y le robó una clienta

Esto le sucedió a un comerciante en el barrio Rotary 23 en la localidad santacruceña de Caleta Olivia.

A su almacén ingresaron a robar 2 delincuentes, uno de ellos armado y con el rostro tapado, que no dejaba de apuntarlo.

En ese momento había ingresado también una clienta, quien asustada se quedó parada inmóvil, al lado de las heladeras.

El comerciante, lejos de amedrentarse con la presencia de los ladrones, tomó una botella de cerveza y los sacó a ambos a botellazos.

En el momento en que terminaba de golpear al segundo delincuente, la clienta comenzó a guardar mercadería en su bolso y en sus bolsillos, y se retiró del local sin comprar nada.

El dueño del local descubrió lo que había pasado, cuando revisó el video de su cámara de seguridad.