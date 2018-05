VIDEO VIRAL: "¡Antonio, frena!", hombre capta el aterrador momento previo al choque

Un joven de 25 años fue detenido, acusado de dos delitos, por provocar un tremendo accidente en coche, ajeno a las advertencias de su acompañante, que resultó herido de gravedad. Ocurrió en España.

El sujeto, de nombre Antonio, quiso poner a prueba su vehículo para hacerlo girar sobre el mismo eje, truco que entre los conductores se conoce como trompo. Sus amigos aterrados, sobretodo uno de ellos, le grita por su nombre que frene el auto, pero el joven no hace caso y continua con la pirueta.

Afortunadamente no hay muertes que lamentar y la policía descubrió la verdad gracias a que el video fue subido a redes sociales.