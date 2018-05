Comienzan a multar a los vehículos que entren sin permiso a la zona peatonal

Los automóviles particulares deben tener un "permiso de ingreso al centro peatonal" para circular por el macrocentro porteño, quienes no lo tengan a partir del 15 de mayo deberán pagar una multa de 1300 pesos.

Los automóviles particulares deben tener un "permiso de ingreso al centro peatonal" para circular por el macrocentro porteño, de lunes a viernes de 11 a 16 horas, según las medidas de la secretaría de Transporte de la ciudad de Buenos Aires que amplió la restricción al tránsito en esa zona.

El pasado 3 de abril se amplió el área de restricción vehicular a los barrios de Retiro y el Casco Histórico, y desde este martes 15 comenzará a multarse a los conductores que ingresen a las zonas de exclusión.

Your browser does not support the video element.

La zona de tránsito restringido se extendió a Retiro y al casco histórico de la ciudad, un rectángulo limitado por las avenidas Santa Fe, Belgrano, las calles Carlos Pellegrini y Bernardo de Irigoyen hasta Paseo Colón, donde sólo puede circular el transporte público, las bicicletas y automóviles autorizados entre las 11 y las 16 horas.

Pueden solicitar el permiso los conductores que posean o alquilen un espacio fijo en la zona, hasta dos autos por cochera, aunque no podrán ser utilizados en simultáneo.

El trámite se realiza de manera online a través de la web del Gobierno de la Ciudad y tiene un costo anual de 1.560 pesos.

El propósito de la medida, establecida por la ley 5.786 "Área Ambiental Buenos Aires Centro" que la Legislatura sancionó en diciembre de 2016, es fomentar "la movilidad sustentable, priorizar el transporte público, favorecer la movilidad peatonal y ordenar el tránsito", especificó la cartera de Transporte.

Esta medida de restricción es la primera de tres etapas: la segunda se aplicará en octubre de este año al incorporar la zona de Tribunales (avenida Córdoba, Montevideo, Avenida de Mayo y Cerrito).

La tercera etapa está prevista para julio de 2019 y extenderá las restricciones de horario en todas las zonas del macrocentro durante 9 horas, entre las 9 y las 18.