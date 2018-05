Ritondo, tras derribo de búnker de droga: “La lucha contra los narcos es diaria”

Cristian Ritondo habló con Federico Bisutti en Mañanas Informadas luego de un nuevo derribo de un búnker de narcomenudeo en Hurlingham.

“Es el búnker número 66 que derribamos en la provincia de Buenos Aires en nuestra gestión y acá en Hurlingham, en un trabajo conjunto con la intendencia, hemos realizado más de 150 procedimientos con más de 90 detenidos por narcomenudeo, lo cual es un trabajo muy importante para el municipio. Este derribo es muy significativo para que la gente viva tranquila y para nosotros es importante seguir con esta política que venimos implementando con la gobernadora Vidal”, explicó el ministro.

Your browser does not support the video element.

Ante la consulta sobre los detenidos por narcotráfico, Ritondo dijo: “En las detenciones intervino la Justicia Federal y los detenidos recibirán varios años por narcotráfico. Por eso digo que van al Servicio Penitenciario, que suman más de 6000 mil en los últimos años”.

“Estamos trabajando para que la droga no llegue a los puntos cercanos a la gente. Hay un trabajo conjunto con el ministerio de Seguridad de la Nación, que son quienes cuidan las fronteras y las rutas. Y después estamos trabajando en distintos operativos que tienen que ver con el ingreso de droga a la provincia de Buenos Aires”, señaló Ritondo.

“La lucha contra la droga es diaria y a cada rato. En Junín vamos a presentar un procedimiento importante que es relacionada una mafia que se extendía por toda la provincia. Hay una serie de allanamientos, que traen detenciones, droga incautada. Hay que entender que el narcotráfico es el enemigo y está vinculado con todos los delitos que sufren los bonaerenses”, cerró el ministro.