El desgarrador llamado al 911 de la novia del rugby tras atropellarlo

En el programa Curiosos del Poder, de Mendoza, dieron a conocer la conversación entre Julieta Silva y la operadora de la policía tras atropellar con su auto a Genaro Fortunato.

“Atropellé a alguien, no lo vi, no lo vi”, dice desconsolada. “No lo puedo creer”. Más tarde, afirma: “Está muerto, por favor”.

Tras el hecho, ocurrido el 9 de septiembre del año pasado, Silva quedó imputada por la muerte de Fortunato por homicidio culposo agravado” y, alternativamente, por “homicidio simple con dolo eventual”. Al juicio puede llegar acusada de un delito o por los dos.

La acusada, en tanto, espera en prisión domiciliaria.

Your browser does not support the video element.

(Gentileza Los Andes)