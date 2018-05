Ollas populares y marcha contra el Gobierno en rechazo a acuerdo con FMI

La agrupación Barrios de Pie se manifiesta con ollas populares frente al edificio del Banco Central, en esta capital, para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno de tomar un crédito del FMI.

Sin embargo, algunos manifestantes ingresaron a la sede de la autoridad monetaria para quejarse de las "recetas" del Fondo Monetario.

El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, advirtió que el Presupuesto Nacional "no puede ir destinado a la fuga de capitales del país porque ya sabemos muy bien de qué se tratan las recetas del FMI: ajustes y recorte en las áreas sociales".

"El único fondo es el de la olla, y está cada vez más vacía", ironizó el dirigente.

A su criterio, "el rumbo que adoptó la política económica del Gobierno se traducirá en un aumento en las cifras de la pobreza y la indigencia. Y los fondos que podrían ser destinados hoy para la emergencia alimentaria, están financiando la especulación financiera".

"En diciembre decidieron ahorrar cien mil millones de pesos recortando pensiones y jubilaciones y la semana pasada la corrida de capitales tuvo como respuesta de (Mauricio) Macri el anuncio del recorte de la obra pública por treinta mil millones de pesos", añadió.