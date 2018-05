Murió Tom Wolfe, genial escritor y padre del "nuevo periodismo"

El escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, padre del "nuevo periodismo" y autor de la célebre novela "La hoguera de las vanidades", falleció el martes en Nueva York a los 87 años, informó la prensa estadounidense.

Desde la década de 1960, el delgado escritor de rostro eternamente juvenil famoso por sus impecables trajes de tres piezas y camisas de cuello blanco almidonado innovó al utilizar técnicas de la novela en sus artículos periodísticos, contribuyendo a crear la corriente conocida como "nuevo periodismo".

Hijo de un agrónomo y una diseñadora, estudió literatura y periodismo en la Universidad Washington and Lee tras rechazar la oferta de ingresar en la Universidad de Princeton. Tras graduarse en 1952 intentó dedicarse al béisbol pero desistió al declararse sin condiciones para ello. En sus inicios fue un colaborador de The Washington Post, Enquirer y New York Herald.

Wolfe, quien se ha definido políticamente como "un demócrata a lo Jefferson", ha expresado en varias oportunidades ser un "reivindicador de Balzac", desde un punto de vista cultural y estilístico, lo que le ha llevado a ser calificado como "El Balzac de Park Avenue".

Acerca de su obra, afirma que su objetivo como escritor de ficción es retratar a la sociedad contemporánea de acuerdo al realismo, siguiendo la tradición literaria de John Steinbeck, Charles Dickens, y Emile Zola, usando técnicas adoptadas del periodismo. De hecho, las primeras obras de Wolfe consistían en ensayos críticos y no fue hasta 1987 que escribió su primera novela, a la cual tituló "La Hoguera de las Vanidades".

Respecto a dos de sus novelas, La hoguera de las vanidades y Todo un hombre ha comentado que ambas afirman la necesidad de novelas que surjan del realismo, y en su caso, sus propias raíces provienen de una búsqueda cuidadosa o del reportaje, dando importancia al entorno social de sus personajes como medio para explicar sus ideas y conductas, explorando los temas de sexo, raza, dinero e ideología como elementos divisorios y al mismo tiempo integradores de la sociedad estadounidense.

La obra de Tom Wolfe ha pasado por varias etapas marcada en los años sesenta por una defensa de la llamada cultura pop y en las décadas siguientes por radicales polémicas en contra del narcisismo de los '80 y atacando políticamente a los liberales, así como cuestionando al mainstream intelectual estadounidense en cuestiones como la arquitectura, el arte moderno o la propia literatura. En 2001 recibió la National Humanities Medal.

Wolfe se ha declarado ateo y en el año 2007 afirmó que en las elecciones presidenciales del 2004 votó por la reelección del presidente estadounidense George W. Bush, de quien se declaró admirador. Una de sus costumbres características es aparecer siempre vestido con un traje de color blanco en sus apariciones públicas.