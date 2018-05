¿"Yanny" o "Laurel"?: el nuevo desafío viral en las redes sociales

Hay que prestar atención y oir muy bien. ¿"Yanny" o "Laurel"? es la nueva incógnita que nace con un breve audio. Algunas personas escuchan una cosa y algunas otra, al igual que ocurrió con el color de un vestido o el de un Desafío del calzado.

Según informó el diario The New York Times, el video se hizo viral después que estallara un debate en la red social Reddit, y desde entonces se ha difundido ampliamente en otras redes.

Los usuarios dicen que escuchan una palabra durante un tiempo y luego pueden oír la otra, o incluso ambas al mismo tiempo.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I