En medio de la tensión por el dólar, una llamativa encuesta electoral

En plena crisis económica, tarifazos y corridas por el dólar, se dio a conocer una nueva encuesta electoral que incluye algunos datos que no dejan de llamar la atención y preocupar al Gobierno. La opinión de los consultados deja en claro que quienes ganaron recientes compulsas electorales no están tan bien considerados, mientras que otros que no obtuvieron los resultados esperados en la última elección

podrían -incluso- estar ganando un eventual y futuro balotaje.

La encuesta fue realizada por el Grupo de Opinión Pública. Se trata de una de las consultoras donde los ojos gubernamentales ponen sus miradas.

Los resultados generales de la encuesta son contundentes. Si hoy hubiera elecciones Mauricio Macri perdería ante Sergio Massa. El actual presidente (líder de Cambiemos) obtendría el 35% de los votos contra 40,6% del referente del Frente Renovador.

En caso de enfrentarse a Florencio Randazzo (quien en la última elección lideró el partido Cumplir) también perdería por algo más de dos puntos de diferencia. Mientras Macri conseguiría 39,5% de votos, Randazzo obtendría 41,6%.

Entre tanto, Macri saldría ganador en caso de enfrentar a Juan Manuel Urtubey. El presidente obtendría 37,4% contra 28,8 de su oponente.

Algo menos de diferencia conseguiría Macri ante Cristina Kirchner. El mandatario actual lograría 44,4% contra 41,1 de la ex presidenta.

También Macri con 46,9% de los votos le ganaría a Máximo Kirchner que conseguiría 29,9% en una eventual contienda electoral.

En otro orden de cosas, la que se alzaría con un triunfo en todos los casos es María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense.

Enfrentada a Sergio Massa (con 35,2%), Vidal obtendría 43,6%. Si enfrentara a Urtubey la diferencia sería a favor de Vidal de 46,8% contra 25,5%.

También le ganaría a Randazzo. La gobernadora coneguiría 47% contra 37,6% del ex ministro K.

Así mismo, en un hipotético enfrentamiento directo contra Cristina Kirchner, Vidal se quedaría con el 50,9% de los votos contra 38,2% de su oponente. El triunfo también sería posible ante Máximo Kirchner. Vidal obtendría 53,7% contra 29 del hijo de la ex presidenta.

Otros puntos de la encuesta, muestran puntos que también generan preocupación en el Gobierno de Macri. La desaprobación de la gente sobre su gestión trepa a un 47,6% y la aprobación cae notablemente del 15,8% al 13,1%. Todo en un corto período de tiempo respecto de las anteriores mediciones que le habían dado mejor.

La encuesta refleja la opinión de 500 casos consultados, en Capital Federal y Gran Buenos Aires; un amplio relevamiento de opinión hecho entre el 25 de abril y el 2 de mayo. Los resultados de la encuesta se presentan con un margen de error de +/- 4,5%.