Google Doodle rinde homenaje al icono del Art Deco Tamara de Lempicka

Google homenajea a la pintora polaca Tamara de Lempicka , lo que habría sido el cumpleaños número 120.

Lempicka, nacida en Varsovia, Polonia en 1898, creció con amor por el arte, desde las pinturas renacentistas italianas hasta el trabajo posterior al cubismo de los pintores franceses Maurice Denis y André Lhote.

Conocida por sus tributos de Art Deco a los locos años veinte, la artista polaca, que alcanzó su punto máximo en la década de 1930, usó figuras audaces, paletas de colores apagados y composiciones inesperadas en su glamoroso retrato. En su trabajo, Lempicka contará con las estrellas y aristócratas prominentes a su alrededor y desarrollará una inclinación por los desnudos altamente estilizados.

Durante su carrera, pintó a personas como el rey de España Alfonso XIII y la reina Isabel de Grecia.

Algunas de sus obras emblemáticas incluyen "Tamara in the Green Bugatti" (un autorretrato)

"La Rêve (Rafaëla Sur Fond Vert)". Finalmente se ganó el apodo de "Baroness with a Brush".

Today's Google Doodle commemorates Tamara de Lempicka (1898-1980), whose glorious portraits include striking interwar fashion images such as 'Young Lady with Gloves (Girl in a Green Dress)', 1930 pic.twitter.com/cR2tjYTuzM