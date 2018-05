Adabel Guerrero confirmó su crisis con Martín Lamela a poco del nacimiento de Lola

Adabel Guerrero sacudió las redes sociales esta semana cuando publicó misteriosos mensajes en su cuenta personal de Instagram. Los posteos generaron curiosidad entre sus seguidores, pero al mismo tiempo preocupación.

“¡Hola! Me voy a alejar un tiempo de Instagram porque no estoy pasando un buen momento. Prontito regreso. Los quiero” publicó Adabel, quien luego explicó -en la misma red social- que el motivo de su mal momento no estaba relacionado a la salud de Lola, su hija de un mes de vida.

La pequeña Lola es fruto de su relación con Martín Lamela.

Posteriormente, la bailarina publicó lo siguiente: “Para que no se preocupen por Lolita, ella está perfecta. Yo estoy pasando por una crisis que ya superaré. Gracias por todos los mensajes”.

Ahora, se supo cuál es el problema que preocupa a Adabel. Esto fue confirmado por Ángel de Brito. El conductor contó en Los Ángeles de la Mañana que habló por teléfono con la vedette, quien le confirmó que el motivo de su tristeza es debido a una gran crisis de pareja que atraviesa con su esposo.

“Ayer hablé con Adabel y me confirmó la crisis con su pareja, con quien está hace trece años. Venían de una crisis anterior pero parece que con el embarazo y el nacimiento de su hija la cosa no mejoró. Adabel está sobrepesada con cosas que no quiere contar ni explicar. Sí puso mensajes en las redes, que tienen que ver con la crisis matrimonial que atraviesan”, aseguró Ángel de Brito.

Este quiebre y mal momento de la pareja se da apenas un mes después del nacimiento de su hija Lola tras una intensa búsqueda por convertirse en padres.