INADI citaría a dirigentes de AFA por polémico "manual para conquistar chicas" en el Mundial

Tras la polémica desatada por la publicación de un manual de la AFA en donde se dan consejos "para conseguir chicas" durante el Mundial de Rusia 2018 el INADI podría citar a dirigentes de la AFA a declarar.

Así lo anticipó el interventor del organismo, Claudio Presman, que pretende establecer con claridad quién incluyó los polémicos consejos en el cuadernillo del curso sobre "idioma y cultura rusa" que dictó la AFA para los periodistas y dirigentes que tengan previsto viajar al campeonato mundial de fútbol.

Una de las páginas de la polémica publicación realizada por la Comisión de Deportividad, Responsabilidad social y sustentabilidad de la AFA brinda consejos sobre "qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa".

Con el escándalo, el INADI emitió un comunicado y habló de un "error involuntario".

"La cosificación de la mujer no es buena. Nos comunicamos con la Asociación del Fútbol Argentino porque esto no es bueno. Estamos pidiendo explicaciones y conversando con la AFA, con la que tenemos convenios para hacer campañas contra la discriminación", comentó Presman.

"Nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos y modificar las cosas, no se hacen sanciones. Podemos ir a la Justicia pero no es el caso", indicó el interventor del INADI, en una entrevista a Radio La Red. "Trabajamos para determinar qué fue lo que pasó. Nos sorprendió muchísimo, estamos a 30 días del Mundial, algo tan estigmatizante no es bueno", aseguró.

El manual indica, entre otras cosas agraviantes, que a las mujeres rusas les gustan los "hombres limpios, que huelen bien y están bien vestidos". También consigna que "a las chicas no les gusta que las vean como objetos". Y agrega: "Como son hermosas, muchos solo quieren llevárselas a la cama. Tal vez ellas lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas".