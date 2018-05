Cayeron los "Narco Usureros": vendían droga y eran prestamistas

Una banda que comercializaba estupefacientes y que se dedicaba a prestar parte del dinero recaudado, fue desbaratada en las últimas horas en Moreno luego de varios allanamientos que realizaron efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una organización que también lavaba las divisas mediante la compra de inmuebles en la zona y a través de otras actividades, como por ejemplo la explotación de un salón de fiestas en esa ciudad.

Los procedimientos estuvieron a cargo de integrantes de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Moreno-General Rodríguez, quienes apresaron a los líderes del grupo –un sujeto de 68 años y su hijo de 33- y a un tercer cómplice de 37.

Los operativos, seis en total, se llevaron a cabo en el barrio Satélite y en la localidad de La Reja, donde secuestraron cuatro kilos de marihuana, casi un millón de pesos y seis vehículos (dos camionetas Toyota Hilux, una Ford Ranger y una Ford EcoSport, y dos automóviles Ford Focus y Volkswagen Voyage)

Asimismo, los efectivos –que establecieron que los narcos vendían la droga en varios puntos del oeste del conurbano- incautaron una máquina de contar dinero, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.