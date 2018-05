Homenaje a “Les Luthiers” por los 50 años de su primer espectáculo

Se realizó el acto de descubrimiento de una baldosa-homenaje al grupo musical y humorístico “Les Luthiers”, conmemorativa de los 50 años de su primer espectáculo, que se cumplieron el 14/11/2017, a instancias de una iniciativa de la Diputada de la Ciudad Carolina Estebarena (Vamos Juntos) conjuntamente con los Ministerios de Cultura y de "Ambiente y Espacio Público" de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro.

Les Luthiers es un grupo de músicos-actores-humoristas de gran popularidad en la Argentina, España y Latinoamérica, creado el 4 de septiembre de 1967 por Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Daniel Rabinovich y Jorge Maronna, quienes se conocieron en uno de los coros de la Universidad de Buenos Aires, en una época de intensa actividad coral universitaria.

El conjunto utiliza la música como un elemento fundamental de sus presentaciones, frecuentemente incorporando instrumentos informales creados por ellos mismos, con su luthier oficial, a partir de materiales de la vida cotidiana. De esta característica proviene su nombre, luthier, palabra del idioma francés que designa al fabricante, ajustador y encargado de la reparación de instrumentos musicales.

Sus espectáculos combinan parodias de géneros musicales clásicos y populares con escenas teatrales que han demostrado una gran eficacia humorística. Todas las letras, músicas y arreglos son creación de los integrantes históricos del conjunto: Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Daniel Rabinovich, Carlos López Puccio y Carlos Nuñez Cortes (los últimos dos se incorporaron en 1969, año del estreno de "Blancanieves y los siete pecados capitales", una obra tradicional del grupo).

Recibieron numerosos premios y reconocimientos, entre los cuales se destacan el Grammy Latino a la Excelencia Musical, los premios Max de Teatro, Martín Fierro, Santa Clara de Asís, Florencio Sánchez, entre muchos otros. Han sido nombrados Ciudadanos Ilustres de Buenos Aires y visitantes ilustres de muchas ciudades de Hispanoamérica, galardonados con la Orden de Isabel la católica y honrados con la ciudadanía española. Recientemente, fueron ganadores del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017.

En el presente, a pesar de los cambios en la formación estable del Conjunto, Les Luthiers siguen sus actuaciones con el éxito intacto y la misma repercusión en su enorme audiencia. Actualmente, está integrado por Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor y Horacio “Tato” Turano.

“Desde chica disfruto de los espectáculos de este magnífico grupo que llenó de risas y sonrisas muchos momentos compartidos con amigos y con mi familia. Los 50 años de trayectoria de ‘Les Luthiers’ merecían un homenaje de la Ciudad, que se suma a los premios que recibieron aquí y en el exterior. Estoy muy contenta de haber impulsado este reconocimiento”, afirmó la legisladora Carolina Estebarena.

En su gran recorrido artístico conquistaron el apoyo de grandes masas de público y el reconocimiento de los críticos más exigentes. Han actuado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Palacio de las Bellas Artes de México, el Sodre de Montevideo, el Lincoln Center de Nueva York, el Palacio de Congresos de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Kursaal de San Sebastián, el Palacio Euskalduna de Bilbao, por citar algunos pocos.

“El año pasado se cumplió medio siglo del estreno dela obra ‘Les Luthiers cuentan la ópera’ en el Di Tella, inicio de una carrera increíble de estos músicos humoristas que nos regalaron shows maravillosos y que rememoramos con esta baldosa en la calle Florida, la que además de homenajearlos será sin dudas motivo de fotografías, comentarios y recuerdos de quienes transiten por el lugar”, dijo la diputada.