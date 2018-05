Familiar de Alexis Zárate asegura que le confesó la violación por la que fue condenado

Una mujer, que aseguró que es familiar directa del futbolista Alexis Zárate, dijo que el futbolista le confesó que violó a la joven Giuliana Peralta, hecho por le cual fue condenado a seis años de prisión.

La confesión plasmada en un video fue difundida por la aboga de Peralta, Raquel Leyenda, y se encuentra en un video en el que la mujer, una testigo de identidad reservada, pide "justicia" por la joven abusada.

Con acento de Córdoba, provincia de donde es oriundo el ex lateral de Independiente y Temperley, la mujer señaló que en un primer momento se enteró de cómo había sido el hecho porque un familiar le dijo que "Alexis se mandó una cagada. Abusó de una piba, esperemos que no sea menor de edad".

Sostuvo que el padre del jugador enseguida se dispuso a viajar a Buenos Aires para "arreglar todo lo antes posible", mientras que "a toda la familia se le dijo lo que tenía que decir".

La Justicia condenó a Zárate seis años de prisión, un fallo que espera una sentencia definitiva, por la violación de la joven en un hecho ocurrido el 16 de marzo de 2014.

El ataque se produjo cuando Peralta, entonces de 19 años, dormía junto a quien era su novio, el delantero de Independiente Martín Benítez, en un departamento de Bernal.

Zárate, entonces jugador del mismo club y que se encontraba en el departamento con un tercer futbolista que era quien lo ocupaba, entró a la habitación y violó a la chica, mientras dormía junto a su novio.

De acuerdo con la testigo, ella misma le preguntó a Zárate lo que había ocurrido esa noche y su familiar le confesó la violación.

"Me miró a los ojos, porque él sabe que no me puede mentir a mí, y me dijo que entró a la pieza, que estaba durmiendo y se la ´culeó´ y que cuando terminó la mina empezó a gritar", expresó.

Si bien Zárate fue condenado en septiembre de 2017 por la violación de Peralta a seis años de prisión, lo que fue ratificado otras dos veces, la última, el 8 de mayo pasado.

Hasta la última ratificación, el futbolista, que actualmente tiene 23 años, estaba jugando a prueba en un club de Letonia, aunque la última resolución del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Lomas de Zamora le impide salir del país.

El fallo, que impone una restricción a Zárate sobre la víctima de la violación, indica que la prisión dictaminada no se hará efectiva hasta que se defina una apelación ante la Suprema Corte Bonaerense.